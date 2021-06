Ibiza. Due italiani feriti in una sparatoria, uno è grave, sei ore d’intervento

AgenPress – Due italiani sono stati ricoverati a Ibiza per ferite d’arma da fuoco in seguito ad una sparatoria avvenuta in una festa nella notte.

Secondo le prime indagini, uno dei due è ferito gravemente, 28enne, è l’organizzatore della festa, tenutasi in una villa della località di Ca-Na Palava (Santa Eulalia). Secondo informazioni fornite dalla Guardia Civil spagnola, che indaga sul caso, alcune persone sono arrivate a bordo di un veicolo vicino ad una villa privata, dove era in corso una festa cui partecipavano anche i due italiani, e hanno aperto il fuoco.

I media iberici riportano che è stato ricoverato in una clinica privata dell’isola, dove è stato operato d’urgenza. L’altro italiano assistito dai servizi sanitari d’emergenza, un 35enne, ha riportato ferite lievi che non sarebbero dovute a colpi d’arma da fuoco. Entrambi sono di origini campane.

I medici hanno riscontrato sul giovane tre ferite d’arma da fuoco alla testa e tre alla gamba destra, secondo la nota. Il ragazzo rimane in condizioni critiche. Il secondo ha riportato contusioni lieve: portato in un ospedale di Ibiza, è stato dimesso poco dopo le 6 di stamattina, secondo l’agenzia di stampa Efe.