Il difficile impegno delle donne in politica. Lara Carano esempio concreto della cultura umana delle donne

AgenPress. Una donna esempio impareggiabile di cultura umana, di solidarietà e di azioni innovative in ogni ambito del proprio impegno istituzionale, la quale ha saputo, con coraggio e tenacia encomiabili, fronteggiare le difficoltà di un periodo pervaso da due guerre, attualmente ancora in atto: la guerra contro il covid e la guerra in Ucraina.

E’ questo il ritratto – a nostro avviso – che maggiormente coglie l’immagine di Lara Carano Sindaco di Assago.

L’impegno politico di Lara Carano può essere definito “Pragmatismo dal volto umano” in virtù del fatto che esso coniuga umanità e politica, solidarietà e vita istituzionale, dimostrando come sia necessario porre al centro della politica il cittadino e le sue esigenze, senza mai tradirle, anzi impegnandosi per dare ad esse una risposta concreta che è espressione inesorabile dell’amore nei confronti di coloro a cui è diretta.

La cultura umana, che permea l’impegno di Lara Carano, è emersa in tutta la sua magnificenza in quanto ha segnato un modo amorevole di prendersi cura dei cittadini del Comune, di cui essa è Sindaco. Ad essi ha destinato le sue migliori energie quando il covid imperversava e creava angoscia e paura, rimanendo loro accanto, sempre pronta ad intervenire quando il disagio ha raggiunto il suo culmine, per alleviarlo e per sanarlo.

Il coraggio di Lara Carano ha trasmesso fiducia ai suoi cittadini, proprio in quanto esso nasce dalla sua visione umana dell’impegno politico, che ne ha fatto una fautrice di azioni mirate, che lenissero le gravi conseguenze non solo sanitarie, ma anche economiche della pandemia.

La sua presenza costante, nel corso dei periodi più difficili, sia accanto ai cittadini, sia accanto alle imprese del territorio assaghese denota una visione politica che ingloba il piano sociale ed il piano economico in un unico progetto solidale, che è quello del benessere diffuso ed elargito a tutti, nessuno escluso.

E’ stato un modello vincente di cui Assago ha ampiamente giovato quello incarnato dal Sindaco Lara Carano, che sicuramente può essere assunto come esempio da coloro che si impegnano nell’ambito della politica.

Lara Carano ha anche voluto fortemente essere fautrice di una politica di inclusione dei profughi provenienti dall’Ucraina, gravemente provati da una guerra disumana, che li ha privati delle loro case, dei loro territori e dei loro affetti.

Ed ecco, ancora una volta, affiorare la cultura materna di Lara Carano, la quale ha teso ai profughi la mano affinchè essi potessero trovare una dimora accogliente in Assago.

La politica non può essere disgiunta dal gesto umanitario, pena il suo decadimento: è una verità emersa dal caloroso impegno del sindaco Lara Carano, la quale ha dimostrato come essere donna nel mondo politico significa apportare in esso un valore aggiunto e guardare ai cittadini con gli occhi non solo della mente, ma anche del cuore.

Tanti gli obiettivi raggiunti da Lara Carano. I cittadini ne sono beneficiari, così come ne sono beneficiarie anche le imprese che lavorano sul territorio di Assago.

Sappiamo che non è facile per una donna far fronte agli stereotipi e ai pregiudizi che sono disseminati lungo il suo percorso, soprattutto quando si cimenta nell’ambito istituzionale.

E’ ben evidente che Lara Carano ha saputo sfatare tali pregiudizi, dimostrando che fare politica significa, innanzitutto, porre al centro il valore della dignità dell’essere umano.

Ha dimostrato che ciò è possibile solo quando nel cuore di chi amministra vive una profonda cultura umana, imprescindibile per realizzare il benessere collettivo e una dimora accogliente foriera di civiltà, come lo è la città di Assago grazie al contributo del Sindaco Lara Carano, o meglio di una donna che fa propria la pedagogia dell’accoglienza e della solidarietà per promuovere lo sviluppo della città, di cui si prende cura, in quanto di essa è Sindaco.

Nella foto il Sindaco di Assago Lara Carano