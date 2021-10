Il padre di Britney Spears sospeso dall’incarico di tutore dopo le accuse di abusi

La tutela della Spears è divisa in due parti: una per i suoi beni e affari finanziari, l’altra per lei come persona. In base a questo accordo legale, non controlla le sue finanze dal 2008.

Jamie Spears era inizialmente responsabile di entrambe le parti della tutela, ma si è dimesso da tutore personale di sua figlia nel 2019 per motivi di salute. Jodi Montgomery, un professionista dell’assistenza, lo ha sostituito in quel ruolo su base temporanea.

In un’udienza in tribunale a Los Angeles, il giudice Brenda Penny ha formalmente concluso la tutela che la star aveva con suo padre, ma ha lasciato in vigore una tutela separata con un contabile scelto dal team legale della Spears.

Il signor Spears aveva sostenuto che questo contabile, John Zabel, non era qualificato per supervisionare la somma di 59 milioni di dollari della cantante.