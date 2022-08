- Advertisement -

AgenPress. Questo pomeriggio, al termine del Concistoro, Papa Francesco e i nuovi cardinali – riferisce la Sala Stampa Vaticana – sono andati in visita al Monastero Mater Ecclesiae per incontrare il Papa emerito, Benedetto XVI per un breve saluto.

Dopo aver ricevuto la sua benedizione, insieme a quella del Papa, e aver pregato insieme il Salve Regina, i nuovi cardinali si sono recati al Palazzo Apostolico o all’Aula Paolo VI per le visite di cortesia.