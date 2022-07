Illinois. Sparatoria alla parata del 4 luglio. 6 morti e 24 feriti. Biden: “siamo scioccati”

- Advertisement -

AgenPress – Un’altra sparatoria in America, questa volta ad Highland Park, in Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime informazioni dei media Usa, ci sarebbero 6 morti e 24 feriti.

L’autore della strage ha usato un fucile e ha sparato da un tetto, secondo quanto ha riferito il New York Times citando fonti di polizia.

L’uomo che ha sparato sulla folla e “si è fermato all’arrivo degli agenti sul posto”. Il killer “è stato molto discreto ed è stato difficile notarlo”, ha detto ancora il portavoce della Lake County Major Crime Take Force, Chris Covelli,invitando chiunque abbia video o foto sul telefonino di farsi avanti.

Covelli ha affermato che durante la sparatoria alla parata di Highland Park è stato utilizzato un “fucile ad alta potenza”.

“Quello che dirò in questo momento è che si trattava di un fucile ad alta potenza. Non posso ancora entrare nei dettagli. Rilasceremo queste informazioni non appena possibile. Camminiamo su una linea sottile con qualsiasi indagine penale in cui non vogliamo fornire troppe informazioni esterne che possono avere un impatto negativo su ciò che fanno i nostri investigatori”, ha detto Covelli durante una conferenza stampa.

“Io e Jill siamo scioccati da questo atto di violenza senza senso che ha portato l’ennesimo dolore alla comunità americana nel giorno dell’indipendenza”, ha detto il presidente americano Joe Biden in un comunicato.

“Come sempre, siamo grati innanzitutto ai soccorritori e le forze dell’ordine sul posto”, ha sottolineato Biden in un comunicato sulla strage alla parata del 4 luglio alla periferia di Chicago sottolineando di aver parlato con il governatore e il sindaco Rotering e di aver “offerto il pieno sostegno del governo federale alle loro comunità” sollecitando l’invio degli agenti dell’Fbi per collaborare alla ricerca del killer. “Di recente – ha ricordato il presidente – ho firmato la prima grande legge bipartisan su una riforma delle armi in quasi trent’anni che prevede azioni che salveranno vite”.