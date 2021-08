Incendi. Emergenza al Sud. Due vittime in Calabria e a Catania

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo di 77 anni è morto nel suo casolare di campagna raggiunto dal fuoco che sta imperversando a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. E’ accaduto intorno a mezzogiorno. L’uomo tentava di salvare il ricovero degli animali, ma è stato raggiunto dal fuoco ed è morto per le ustioni. Un agricoltore di 30 anni è morto a Paternò (Catania) nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca. Stava trasportando una botte piena d’acqua sul suo trattore che, all’altezza di una curva lungo la S.P.58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

L’Italia, avvolta nel caldo dell’anticiclone Lucifero, continua a bruciare. Nei prossimi giorni, e fino almeno al week end di Ferragosto, le temperature potranno superare la soglia dei 45 C soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria ma caldo e afa si faranno sentire anche in Toscana, Lazio, Emilia, Lombardia, Veneto. Preoccupano gli incendi che stanno investendo tutta la Penisola, la situazione è critica in molte zone, in particolare in Sicilia. In fiamme i boschi della provincia e i cassonetti di rifiuti. Tra vegetazione e pattume in cenere, il caldo record, il capoluogo siciliano appare sotto assedio.

I canadair sono intervenuti nelle Madonie, tra Petralia Sottana e San Mauro Castelverde. Ancora incendi nel Palermitano, dove per spegnere le fiamme, divampate nelle vicinanze di Ciminna, è stato necessario l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare HH-139B, con a bordo l’equipaggio dell’82esimo Centro Csar (Combat search and rescue) di Trapani. L’elicottero ha effettuato due ore di volo con venti lanci e circa 15mila litri d’acqua.