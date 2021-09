Incidente sul Garda, Lega: giustizia per vittime, servono regole di buon senso e uguali per tutti in Ue

- Advertisement -

AgenPress. “Quanto avvenuto a Salò non può e non deve lasciarci indifferenti. Una tragedia in cui una coppia di nostri connazionali ha perso la vita, che evidenzia in maniera drammatica un inaccettabile vuoto normativo a cui va posto rimedio con urgenza.

I due turisti sono tornati a Monaco perché le leggi sull’omicidio stradale, in una penisola come la nostra con 8000 km di coste, non sono state estese alla circolazione nautica: ancora una volta l’Italia paga il prezzo di una giustizia sospesa.

Massimo impegno da parte della Lega, a Bruxelles così come a Roma, per rivedere le regole di navigazione, affinché le pene per omicidio nautico siano equiparate a quelle per omicidio stradale, con regole di buon senso e uguali per tutti in Ue. Servono risposte chiare, in tempi rapidi, per colmare un vuoto legislativo e per portare rispetto alle vittime innocenti, che meritano giustizia”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Stefania Zambelli, Paolo Borchia, Danilo Oscar Lancini.