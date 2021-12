India, Tovaglieri (Lega), sposa morta sostituita da sorella, indignazione per fatto grave

- Advertisement -

AgenPress. “In India una sposa muore durante la cerimonia di nozze e viene immediatamente rimpiazzata dalla sorella minore: quanto avvenuto è un fatto gravissimo che non può essere tollerato e che deve essere condannato da tutta la comunità internazionale, a cominciare dalle istituzioni Ue.

Questo agghiacciante episodio è il retaggio di usanze tribali, che riducono la donna a un oggetto o a una merce di scambio, e che resistono purtroppo ancora oggi nell’interpretazione più arcaica della cultura islamica non solo in India, ma anche nel cuore dell’Occidente, come dimostra il recentissimo caso di Saman in Italia.



L’Europa tenga dunque gli occhi ben aperti sulle gravi conseguenze delle migrazioni incontrollate nelle nostre città. Alla sinistra, paladina a parole dei diritti femminili, chiediamo di non nascondersi dietro l’alibi della diversità culturale e di avere il coraggio di denunciare le violazioni dei diritti umani di cui sono vittime le donne islamiche, in India come in Europa”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della Commissione Femm.