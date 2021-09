Iran. Vietato agli alti funzionari di viaggiare all’estero dopo fine mandato per tre anni

- Advertisement -

AgenPress – “Le linee guida di un piano per vietare agli alti funzionari iraniani, a mandato concluso, di lasciare il Paese per la durata di tre anni sono state approvate oggi dal parlamento fondamentalista” iraniano.

Lo ha detto un membro della Commissione giudiziaria del Parlamento Hosseinali Hajideligani, citato da Fars News.

“Il piano dice che dopo la fine del loro mandato, i massimi ex funzionari non possono viaggiare in nessun paese straniero per tre anni”, ha spiegato. I deputati affermano che il piano mira a prevenire il possibile trasferimento di informazioni “speciali” e “riservate” a paesi stranieri da parte delle ex autorità, “durante la fine dell’amministrazione moderata del presidente Hassan Rohani”.