AgenPress. “La violenza non è mai giustificabile, per questo vogliamo esprimere solidarietà al ministro Cingolani”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani in seguito alla nuova irruzione al Mite da parte di alcuni attivisti.

“Si possono avere punti di vista differenti e anche totalmente divergenti ma siamo convinti che le questioni vadano discusse nel merito senza ricorrere ad azioni sterili che bloccano sul nascere ogni dialogo”, conclude.

