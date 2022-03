Joe Biden ha firmato altri 800 mln di dollari in aiuti militari, droni, armi anti-aeree a lungo raggio

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha annunciato 800 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza aggiuntiva all’Ucraina durante le osservazioni della Casa Bianca. Ciò porta il totale a 1 miliardo di dollari di aiuti annunciati solo l’ultima settimana.

“Il mondo è unito nel nostro sostegno all’Ucraina e nella nostra determinazione a far pagare (il presidente russo Vladimir) Putin a un prezzo molto pesante”, ha detto Biden mentre faceva l’annuncio. “L’America sta guidando questo sforzo, insieme ai nostri alleati e partner, fornendo un enorme livello di sicurezza e assistenza umanitaria che stiamo aggiungendo oggi e continueremo a fare di più nei giorni e nelle settimane a venire”.

Il pacchetto di assistenza militare includerà missili anticarro e altre armi difensive che gli Stati Uniti hanno già fornito, inclusi i missili anticarro Javelin e antiaerei Stinger, hanno affermato funzionari che hanno familiarità con i piani.

L’assistenza, tuttavia, si fermerà prima della no-fly zone o dei jet da combattimento che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato essere necessari per sostenere la lotta dell’Ucraina contro la Russia.

“Si tratta di trasferimenti diretti di equipaggiamento dal nostro Dipartimento della Difesa all’esercito ucraino per aiutarli nella lotta contro questa invasione. Ringrazio il Congresso per aver stanziato questi fondi”.

Biden ha continuato descrivendo in dettaglio cosa c’è nel pacchetto e come verrà utilizzato.

“Questo nuovo pacchetto, da solo, fornirà un’assistenza senza precedenti all’Ucraina. Include; 800 sistemi antiaerei per assicurarsi che l’esercito ucraino possa continuare a fermare i piani e gli elicotteri che hanno attaccato il loro popolo e per difendere il loro Spazio aereo ucraino”, ha continuato Biden.

“Su richiesta del presidente Zelensky, abbiamo identificato e stiamo aiutando l’Ucraina ad acquisire ulteriori sistemi antiaerei a lungo raggio e munizioni per tali sistemi. Il nuovo pacchetto di assistenza include anche 9.000 sistemi anti-corazza. Questi sono portatili... ad alta precisione missili a spalla che le forze ucraine hanno utilizzato con grande efficacia per distruggere carri armati invasori e veicoli corazzati. Comprenderà 7.000 armi leggere, mitragliatrici, fucili a pompa, lanciagranate per equipaggiare gli ucraini, comprese le donne e gli uomini coraggiosi che difendono le loro città come civili e anche loro sono in campagna”.

Biden ha aggiunto che gli aiuti includeranno anche i droni, “il che dimostra il nostro impegno a inviare i nostri sistemi all’avanguardia in Ucraina per la sua difesa”.

Biden ha osservato che l’assistenza alla sicurezza sarà in collaborazione con gli alleati.

“E non lo stiamo facendo da soli. I nostri alleati e partner si sono intensificati per fornire importanti spedizioni di assistenza alla sicurezza e continueranno a contribuire a facilitare anche queste consegne. Gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner sono pienamente impegnati a potenziare le armi di assistenza agli ucraini. Altre arriveranno man mano che ci riforniamo di scorte aggiuntive di attrezzature che siamo pronti a trasferire”.