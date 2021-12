Kabul. Gen. McKenzie, ci aspettiamo nuovi attacchi. Pronti a misure contro responsabili

- Advertisement -

AgenPress – Mentre la “minaccia dell’ISIS è estremamente reale”, le truppe stanno ancora aiutando a portare le persone nell’aeroporto di Kabul, secondo il generale Kenneth “Frank” McKenzie, comandante del comando centrale degli Stati Uniti.

“Stiamo continuando a portare le persone all’aeroporto. Abbiamo appena portato un certo numero di autobus a bordo dell’aeroporto nelle ultime due o tre ore. Continueremo a processare e far uscire le persone. Il piano è progettato per funzionare sotto stress e sotto attacco. E ci coordineremo per assicurarci che sia sicuro per i cittadini americani venire all’aeroporto. In caso contrario, diremo loro di trattenersi e di lavorare in altri modi per portarli all’aeroporto. Continueremo a farli uscire fino alla fine del mese”.

McKenzie ha anche affermato che i funzionari si aspettano che gli attacchi continuino e “stiamo facendo tutto il possibile per prevenire quegli attacchi”.

“Stiamo lavorando molto duramente in questo momento per determinare l’attribuzione, per determinare chi è associato a questo attacco codardo e siamo pronti ad agire contro di loro – 24 ore su 24, 7 giorni su 7, li stiamo cercando”.

Dodici membri delle forze armate statunitensi sono stati uccisi e altri 15 sono rimasti feriti nell’attacco, ha detto McKenzie. In totale, secondo i funzionari sanitari afghani, sono state uccise più di 60 persone e almeno 140 sono rimaste ferite.