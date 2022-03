Kharkiv. Attacchi missilistici russi, 10 morti e 35 feriti. Borrell, bombe violano leggi di guerra

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 10 persone sono state uccise e 35 ferite in attacchi missilistici da parte delle forze russe nel centro di Kharkiv martedì, secondo il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Herashchenko.

“Freedom Square è stata colpita da un missile da crociera. C’è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito l’edificio dopo l’arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo dell’edificio amministrativo è caduto”, ha detto Herashchenko in un post su Telegram.

Le macerie vengono sgomberate e ci saranno ancora più vittime e feriti”. Anche i servizi di emergenza dello Stato ucraino hanno confermato il bilancio delle vittime in un post sui social media.

“Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio.

“I bombardamenti contro civili a Kharkiv violano le leggi di guerra. L’Ue è al vostro fianco in questi drammatici momenti”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrel in un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

