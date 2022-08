Kiev. Mosca vuole collegare centrale Zaporizhzhia a Crimea. L’impianto dispone di sei dei 15 reattori dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe che occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud-est dell’Ucraina si stanno preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, e la stanno danneggiando riorientando la sua produzione di elettricità, ha affermato l’operatore ucraino Energoatom.

Zaporizhzhia è la più grande centrale nucleare d’ Europa ed è stata occupata dalla Russia all’inizio della sua invasione.

- Advertisement -

Il presidente di Energoatom Petro Kotin ha detto all’agenzia di stampa Reuters che la Russia voleva collegare l’impianto alla sua rete, un processo tecnicamente difficile che richiede che l’impianto sia separato dal sistema ucraino prima che possa essere gradualmente collegato a quello russo.

Il loro piano è di danneggiare tutte le linee della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dopodiché non sarà collegato al sistema elettrico ucraino”.

I militari russi presenti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia stanno attuando il programma dell'[operatore russo] Rosatom volto a collegare la centrale alla rete elettrica della Crimea.

- Advertisement -

Per fare ciò, è necessario prima danneggiare le linee elettriche dell’impianto collegato al sistema energetico ucraino. Dal 7 al 9 agosto i russi hanno già danneggiato tre linee elettriche. Al momento, l’impianto funziona con una sola linea di produzione, il che è un modo di lavorare estremamente pericoloso.

Quando l’ultima linea di produzione viene disconnessa, l’impianto sarà alimentato da generatori alimentati a gasolio. Tutto dipenderà quindi dalla loro affidabilità e dalle scorte di carburante”.

Il processo di diseccitazione dell’impianto in preparazione al collegamento con la Russia sarebbe estremamente pericoloso, ha avvertito Kotin.

Kotin ha ribadito le sue affermazioni secondo cui il piano finale dei russi è di disconnettere l’impianto dall’alimentazione dell’Ucraina e collegarlo alla rete per alimentare la Crimea occupata.

Se non c’è connessione alla rete, non è possibile fornire elettricità dall’esterno, quindi si avviano i generatori diesel. Ma tutto dipenderà dall’affidabilità di quei generatori. … Questa è una situazione pericolosa, perché se si fermassero potresti avere un disastro per lo scioglimento dei materiali nucleari “, ha detto, confrontando le potenziali ricadute con il disastro di Fukishima in Giappone.

Se la situazione peggiora, dobbiamo pensare alla nostra popolazione nello stabilimento. Stiamo pianificando come, in condizioni di guerra, potremo evacuare il personale.

Da lì potrebbe verificarsi un grande rilascio di radioattività. Potrebbe esserci una nuvola, una nuvola radioattiva”.

Situato non lontano dalla penisola di Crimea, l’impianto dispone di sei dei 15 reattori dell’Ucraina, in grado di fornire energia a quattro milioni di case.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha sollevato lo spettro del disastro nucleare dopo gli attacchi all’impianto.

E il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha avvertito che qualsiasi attacco a una centrale nucleare sarebbe “suicida”.

“Spero che quegli attacchi finiscano e allo stesso tempo spero che l’AIEA possa accedere all’impianto”.

I recenti combattimenti intorno all’impianto hanno spinto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite ad avvertire del “rischio molto reale di un disastro nucleare”.