AgenPress. Federica Furino usa un’efficace metafora calcistica per raccontare le condizioni di salute di suo papà Beppe, 75 anni, ricoverato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri per un’emorragia cerebrale.

“Il capitano è sotto due a zero dal primo minuto, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c’è, e con un po’ di fortuna passiamo il turno. Ringrazio tutti per la ola di affetto. E, mi raccomando, continuate a tifare“.