La giornalista Marina Ovsyannikova rilasciata e multata con 213 euro. Russia sta commettendo un crimine

AgenPress – Marina Ovsyannikova, la giornalista della TV di stato che ha organizzato una protesta contro la guerra durante un telegiornale in diretta la scorsa notte a Mosca, è stata multata di 30.000 rubli (£ 213).

È stata accusata di un reato amministrativo ai sensi delle leggi sulle proteste della Russia. È stato a causa del video che ha pubblicato chiedendo ad altri di manifestare contro quella che il Cremlino chiama “operazione militare speciale” in Ucraina.

Parlando fuori dal tribunale, Ovsyannikova ha dichiarato: “È stata la mia decisione contro la guerra. Ho preso questa decisione da solo perché non mi piace che la Russia inizi questa invasione. È stato davvero terribile.

“Voglio ringraziare tutti per il supporto, amici e colleghi. Sono stati giorni molto duri nella mia vita. Ho passato due giorni senza dormire. Sono stato interrogato per oltre 14 ore”.

Ha accusato le autorità di aver inizialmente negato il suo aiuto legale. I suoi avvocati hanno anche affermato in tribunale che, nonostante avesse chiesto la presenza di un avvocato, non le è stato concesso di accedervi per diverse ore.

“Non mi hanno permesso di entrare in contatto con persone vicine e parenti. Non hanno concesso alcun aiuto legale. Ero in una condizione difficile”, ha detto Ovsyannikova.

Ha chiesto di poter riposare prima di commentare ulteriormente e ha detto ancora una volta che era stata solo una sua decisione a inscenare la sua protesta.

La giornalista, per cui si è mossa anche l’ONU e il presidente francese Emmanuel Macron, prima della decisione dei giudice, ha dichiarato di non ritenersi colpevole al processo, accusata di protesta illegale. Come riportato da un giornalista dell’AFP, Marina Ovsyannikova ha detto di non riconoscere la sua colpa e di avere espresso liberamente la sua opposizione alla guerra: “Rimango convinta che la Russia stia commettendo un crimine (…) e che sia l’aggressore dell’Ucraina”.