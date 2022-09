La NASA annulla ancora una volta il lancio di Artemis I a causa di problemi tecnici

AgenPress – La NASA ha ancora una volta sventato un tentativo di lanciare il suo enorme razzo luna nuova in una missione di prova senza equipaggio a causa di problemi tecnici. Lo scrub è stato chiamato alle 11:17 ET, tre ore prima dell’inizio della finestra di lancio.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato che i responsabili della missione terranno una riunione per discutere i prossimi passi e determinare se un lancio è possibile lunedì o martedì, o se la pila di razzi deve essere ricollocata nell’edificio di assemblaggio del veicolo.

Se viene riportato nell’edificio, Artemis I non avrà un’altra opportunità di lancio fino a ottobre, con metà ottobre molto probabilmente a causa del programma al trampolino di lancio, ha detto Nelson.

Questo perché la missione SpaceX Crew-5 della NASA dovrebbe essere lanciata il 3 ottobre e la finestra di lancio all’inizio di ottobre per Artemis I si chiuderà il 4 ottobre . La finestra successiva si apre il 17 ottobre.

I vertici della NASA che si sono rivolti ai VIP del Kennedy Space Center hanno detto a coloro che si sono riuniti che pensano che sia probabilmente necessario un rollback del razzo lunare Artemis sull’edificio per risolvere il problema che ha causato il tentativo di lancio di sabato di essere cancellato.

Ciò significherebbe che il team non sarebbe stato in grado di tentare un altro lancio per diverse settimane. Occorrono almeno tre giorni e mezzo per riportare il razzo all’edificio prima che possano iniziare a lavorarci sopra e poi arrotolarlo di nuovo sul pad.

Artemis I doveva decollare sabato pomeriggio, ma quei piani sono stati cancellati dopo che i membri del team hanno scoperto una perdita di idrogeno liquido che hanno trascorso la maggior parte della mattinata cercando di risolvere. L’idrogeno liquido è uno dei propellenti utilizzati nel grande stadio centrale del razzo. La perdita ha impedito al team di lancio di riempire il serbatoio dell’idrogeno liquido nonostante abbia provato varie procedure di risoluzione dei problemi.

È la seconda volta in una settimana che l’agenzia spaziale è stata costretta a interrompere il conto alla rovescia per il lancio a causa di problemi tecnici. Il primo tentativo di lancio, lunedì, è stato annullato dopo che sono sorti diversi problemi, incluso un sistema destinato a raffreddare i motori del razzo prima del decollo e varie perdite che si sono verificate durante il rifornimento del razzo.

La perdita di idrogeno liquido è stata rilevata sabato alle 7:15 ET nella cavità a disconnessione rapida che alimenta il razzo con idrogeno nella sezione del motore dello stadio principale. Era una perdita diversa da quella che si è verificata prima del lancio cancellato lunedì.

I controllori di lancio hanno riscaldato la linea nel tentativo di ottenere una tenuta ermetica e il flusso di idrogeno liquido è ripreso prima che si ripresentasse una perdita. Hanno interrotto il flusso di idrogeno liquido e hanno proceduto a “chiudere la valvola utilizzata per riempirla e drenarla, quindi aumentare la pressione su una linea di trasferimento a terra usando l’elio per cercare di richiuderla”, secondo la NASA.

Quel piano di risoluzione dei problemi non ha avuto successo. Il team ha tentato di nuovo il primo piano per riscaldare la linea, ma la perdita si è ripresentata dopo aver riavviato manualmente il flusso di idrogeno liquido.

C’era una probabilità del 60% di condizioni meteorologiche favorevoli per il lancio, secondo l’ufficiale meteorologico Melody Lovin.

Lo stack Artemis I, che include il razzo Space Launch System e la navicella spaziale Orion, continua a essere posizionato sul Launchpad 39B al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

La missione Artemis I è una dimostrazione senza equipaggio, ma l’amministratore della Nasa Bill Nelson ha affermato che il ruolo futuro del razzo nel volo spaziale umano significava che era ancora necessaria un’estrema cura nel suo funzionamento.

“Andremo quando sarà pronto”, ha sottolineato. “Non andremo fino ad allora, e ci assicuriamo che sia giusto prima di metterci sopra gli umani”.