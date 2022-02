La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylenmnyk, l’ex fidanzata di Luca Sacchi

AgenPress. Per Anastasiya Kylenmnyk, l’ex fidanzata di Luca Sacchi, ucciso a Roma nel 2019 la Procura di Roma ha chiesto la condanna a 4 anni e mezzo.

Secondo il Pubblico Ministero Anastasiya Kylenmnyk avrebbe tentato di acquistare droga per il valore di 70mila euro e avrebbe avuto un comportamento ostativo all’accertamento della verità.

- Advertisement -

Mentre il Pm ha chiesto l’ergastolo per Valerio del Grosso, autore materiale dell’omicidio e 30 anni per Paolo Pirino e Marcello De Propris che consegnò l’arma per sparare e l’assoluzione per il padre di De Propris.