AgenPress – La Russia ha chiuso le sedi locali di Amnesty international e Human Rights Watch. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia di Mosca.

Le rappresentanze locali di Amnesty e dell’ong americana Human Rights Watch “sono state escluse dal registro ufficiale delle organizzazioni non governative straniere perché hanno violato la legge russa”, si legge in comunicato nel ministero della giustizia. Per Amnesty si tratta di una chiusura di fatto.