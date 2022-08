La Russia interrompe il gas attraverso il Nord Stream 1. Manutenzione di una stazione di compressione

- Advertisement -

AgenPress – La russa Gazprom ha interrotto all’inizio di mercoledì il flusso di gas naturale attraverso un importante gasdotto dalla Russia all’Europa, un’interruzione che ha annunciato in anticipo e che ha dichiarato che durerà tre giorni.

La compagnia energetica statale russa ha annunciato la chiusura del Nord Stream 1 a metà agosto, citando la manutenzione di una stazione di compressione, una spiegazione su cui i funzionari tedeschi hanno messo in dubbio. Gazprom afferma che sono necessari lavori sull’unica turbina funzionante rimasta nella stazione di Portovaya, all’estremità russa del gasdotto.



Gazprom ha iniziato a tagliare le forniture attraverso il Nord Stream 1 a metà giugno. Ha citato problemi tecnici che le autorità tedesche hanno respinto come copertura per un gioco di potere politico. Nelle ultime settimane, Nord Stream 1 ha funzionato solo al 20% della capacità.

La Russia, che prima dell’inizio delle riduzioni rappresentava poco più di un terzo delle forniture di gas della Germania, ha anche ridotto il flusso di gas verso altri paesi europei che si sono schierati con l’Ucraina nella guerra .

Il gas naturale viene utilizzato per alimentare l’industria, riscaldare case e uffici e generare elettricità. L’aumento dell’importo della riserva è stato un obiettivo chiave del governo tedesco da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, per evitare il razionamento per l’industria mentre la domanda aumenta in inverno.