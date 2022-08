Lampedusa, Zanni/Campomenosi (Lega), vergogna internazionale, Lamorgese e Ue assenti

- Advertisement -

AgenPress. “La situazione di Lampedusa è fuori controllo, con sbarchi di clandestini senza sosta e un hot spot al collasso con oltre 1500 immigrati a dispetto di una capienza di 357. È notizia di oggi del repentino intervento per trasferire 850 immigrati e per investire 450 mila euro per migliorare la raccolta rifiuti, quasi a voler fare un’operazione di immagine in vista della visita di Matteo Salvini nei prossimi giorni.

Nessun maquillage può cancellare quella che è da tempo una vergogna internazionale, in cui spicca l’assenza clamorosa del ministro Lamorgese, che avrebbe il compito di difendere i confini nazionali, e delle istituzioni Ue sostenute dalla sinistra, incapaci a gestire il fenomeno.

La Lega continuerà a lottare, a Roma così come a Bruxelles, per denunciare questa situazione intollerabile: se qualcuno in Ue, con la complicità di forze politiche italiane, vuole trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa, si sbaglia di grosso”.

Così in una nota gli europarlamentari Marco Zanni, europarlamentare Lega, presidente gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega.