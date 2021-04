Latina. Spallanzani. Nessun caso variante indiana, ma 275 positivi nella comunità Sikh

AgenPress – I tamponi finora fatti sulla comunità Sikh della provincia di Latina “sono tutti negativi alla variante indiana”. Lo afferma il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia. “Stiamo continuando nella sorveglianza attiva e con gli esami dei tamponi, ma al momento zero casi variante indiana”.

“Dal 19 aprile sono 15 i campioni arrivati dall’Asl di Latina allo Spallanzani, su 9 è stata trovata la variante inglese e su 6 è in corso il sequenziamento genomico”, precisano fonti sanitarie.

Maurizio Falco, prefetto di Latina ha fatto sapere che dal 1 marzo si contano 275 positivi nella comunità Sikh di cui 37 alunni in scuole di Sabaudia, Pontinia e Latina. Complessivamente se nell’assoluto non incide sul dato complessivo per la singola comunità è significativo. Ieri abbiamo incontrato uno dei 5 capi della comunità, oggi il secondo – ha aggiunto il prefetto – per diffondere tutte le informazioni all’interno della comunità, sia tra regolari e sia tra gli irregolari. Giovedì partirà da Sabaudia uno screening, proseguirà con Pontinia e a seguire negli altri comuni. Chiediamo ai rappresentanti della comunità indiana e agli italiani che vivono o che lavorano con loro di sottoporsi ai test. Abbiamo chiesto ai capi della comunità di farsi portavoce di questa attività. Cercheremo di mettere in campo tutte le misure necessarie e di far comprendere anche agli irregolari l’obiettivo è tutelare il diritto alla salute”.