L’Australia invierà missili e munizioni all’Ucraina per 50 mln di dollari

AgenPress – L’Australia invierà missili e munizioni all’Ucraina nell’ambito di un pacchetto da 50 milioni di dollari in aiuti militari per respingere le forze russe: lo ha reso noto oggi il premier Scott Morrison.

“Stiamo rispondendo alla richiesta del presidente (Volodymyr) Zelensky”, ha affermato Morrison ricordando l’appello del leader ucraino per aiuti militari: “E questo è esattamente quello che stiamo facendo, forniremo 50 milioni di dollari americani per sostenere l’Ucraina, con materiale letale e non… stiamo parlando di missili, stiamo parlando di munizioni”, ha precisato. Altri 25 milioni di dollari, ha sottolineato, saranno destinati al sostegno umanitario e all’aiuto delle organizzazioni internazionali per soddisfare i bisogni dei cittadini in fuga dalla violenza in Ucraina.