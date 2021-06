AgenPress – “Ieri sera abbiamo sospeso le prenotazioni e gli appuntamenti dei cittadini della fascia 18-30 anni che avevano prenotato la prima dose con AstraZeneca durante l’open week. Verranno riprogrammati con altri vaccini”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, parlando dell’iniziativa in corso fino a domenica, in occasione della conferenza stampa per l’avvio delle prenotazioni on line per il vaccino dai medici di medicina generale.