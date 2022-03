Leader ceceno, fedele di Putin, nascosto a Kiev. Ministro ucraino, casa e terreno per chi lo uccide

- Advertisement -

AgenPress – Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia e fedelissimo di Vladimir Putin, è in Ucraina per combattere con le forze russe. In un video postato sui Telegram, Kadyrov si mostra in mimetica insieme ad altri soldati attorno a un tavolo per definire piani di guerra. Il leader della Cecenia dice di essere vicino Kiev, a Gostomel. “L’altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino”, afferma esortando le forze ucraine ad arrendersi o “vi finiremo”.

Kadyrov è a Ivankov, nel distretto di Kiev, nascosto in un seminterrato, dice il ministro degli interni ucraino, Anton Gerashchenko.

L’ex parlamentare ucraino Yevhen Rybchynsky ha promesso una casa con un appezzamento di terreno vicino a Kiev a chi riuscirà ad ucciderlo.

“Se Kadyrov è davvero vicino a Kiev, allora ogni combattente delle forze armate e della difesa terroristica deve porsi l’obiettivo di distruggere questa vergogna del popolo ceceno e dell’alleato di Huila. Prometto che la testa di Kadyrov è una casa di 40 acri vicino a Kiev!”