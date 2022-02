M5S. Grillo e Conte a braccetto dopo la riunione. “Abbiamo ripristinato il sistema immunitario del Movimento”

- Advertisement -

AgenPress – Beppe Grillo ha incontrato tutti i big M5s e tentare di risolvere non solo la grana provocata dalla sentenza del Tribunale di Napoli, che ha sospeso lo statuto e quindi azzerato tutte le cariche, ma soprattutto lo scontro interno tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.

“Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento” ha detto Grillo alla fine della riunione, dalla quale è uscito a braccetto con Giuseppe Conte.

- Advertisement -

Nel corso della riunione i professionisti hanno tutti concordato sul fatto che le delibere sono valide alla luce del regolamento del 2018. Dunque il Movimento presenterà al Tribunale di Napoli immediatamente istanza di revoca alla luce di questo documento che certifica la piena regolarità, offrendo al giudice della causa di poter prendere atto della validità e quindi efficacia delle delibere contestate.

Il primo sarà l’elezione di un nuovo Comitato di garanzia che sia poi in grado di votare il nuovo statuto. Non ci sarebbe quindi così la nomina del Comitato direttivo che di fatto avrebbe sostituito o quantomeno messo in discussione la possibilità di tornare alla figura apicale del Presidente, che è quella rivestita da Conte fino a prima della sentenza di Napoli. Una sorta di compromesso che eviterebbe spargimenti di sangue. Ed è proprio questo che Grillo ha chiesto a tutti i maggiorenti pentastellati incontrati ieri, a partire proprio da Luigi Di Maio.