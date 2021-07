Maltempo in Germania. Il bilancio delle vittime sale a 93. Nuova frana in Vestfalia

- Advertisement -

AgenPress – Sono almeno 93 le vittime dell’alluvione in Germania: oltre 50 nella Renania-Palatinato, come affermato dalla presidente Malu Dreyer, e 43 nel Nordreno -Vestfalia, che ha appena aggiornato il bollettino ufficiale.

Tra le vittime anche 9 nove persone con disabilità: non si è riusciti a portarli in sicurezza in tempo, nelle operazioni di salvataggio avvenute in un istituto dove il flusso dell’acqua ha fatto irruzione

Circa 1.300 persone risultano non rintracciabili nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler. Lo ha confermato una portavoce dell’amministrazione locale, che però precisa: “La rete di telefonia mobile è in tilt”.

Le regioni più colpite sono quella del Nordreno-Vestfalie e Renania-Palatinato. Intorno al centro di Ahrweiler, a sud di Bonn, e nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, le vittime e molte persone attualmente disperse si trovavano sui tetti delle caseper cercare di sfuggire all’inondazione del fiume Ahr, che sfocia nel Reno, che ha rotto gli argini travolgendo qualsiasi cosa.

Una nuova frana in Vestfalia ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia, scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato “ci sono delle vittime”.

“Ci sono molti luoghi in cui sono stati schierati vigili del fuoco e soccorritori. Non abbiamo ancora un quadro molto preciso perché le misure di soccorso continuano”, ha detto un portavoce della polizia. Nella regione più colpita, la Renania-Palatinato, sono al lavoro 15mila tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti per sfuggire all’acqua (nella foto, i danni del maltempo a Hagen, nel Nordreno-Vestfalia).