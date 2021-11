“Mamma ci manchi, ti vogliamo bene”. I messaggi commoventi dei figli a Charlene ancora in convalescenza

- Advertisement -

AgenPress – Il principe ereditario di Monaco Jacques e la sorellina gemella Gabriella, di 6 anni, sono apparsi oggi al balcone del Palazzo del principato inalberando cartelli con messaggi di affetto per la mamma Charlene, assente per motivi di salute dalle celebrazioni per la Festa nazionale monegasca.

Ex olimpionica, la 43enne si è recata nella sua terra natale, il Sudafrica, e vi è rimasta per diversi mesi prima di tornare nel principato del Mediterraneo.

Ma non si vede da tempo e i suoi due figli aspettano che i medici diano il via prima di poterla vedere.

Il capo dello stato, il principe Alberto, ha dichiarato in un’intervista: “Sanno che parlerà con loro molto presto. Gli manca, ovviamente, ma capiscono. I bambini a quell’età capiscono”.

Probabilmente lo dirò più volte, ma questo non ha nulla a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia molto chiaro. Questi non sono problemi nella nostra relazione; non con il rapporto tra uomo e donna. È di natura diversa”, ha detto nell’intervista di venerdì. “Era chiaramente esausta, fisicamente ed emotivamente. Era sopraffatta e non poteva gestire i doveri ufficiali, la vita in generale o anche la vita familiare”, ha aggiunto il principe.

Una dichiarazione del palazzo ha affermato che era stato deciso che sia il principe Alberto che la principessa Charlene avrebbero avuto bisogno di “un periodo di calma e tranquillità” per garantire una buona guarigione alla principessa. “Avendo lottato con problemi di salute negli ultimi mesi, la principessa si sta attualmente riprendendo e continuerà a farlo nelle prossime settimane in modo che possa riprendersi da uno stato di profonda stanchezza generale”.

Ecco perché alla fine non è sul balcone con la sua famiglia in questa festa nazionale.

“We love you, mommy” c’era scritto su un grande cartello bianco mostrato dal principe Jacques. “Mamma, ci manchi”, aggiungeva un secondo messaggio portato da Gabriella.

I due bambini erano davanti al padre, il principe Alberto, sul balcone del palazzo di Monaco da dove assistevano alla tradizionale sfilata della festa nazionale, seguita da numerosi abitanti del principato. Il Palazzo aveva annunciato ieri che la principessa Charlene non avrebbe partecipato alla festa nazionale a causa di “un profondo stato di affaticamento generale” dopo il ritorno dal Sudafrica, dove ha subito vari interventi chirurgici.

Alberto ha sottolineato il pieno sostegno affettuoso della famiglia a Charlene, il cui stato di salute mentale è legato “a diversi fattori relativi alla vita privata”. La principessa, ha spiegato, ”è chiaramente esausta, fisicamente ed emotivamente. Non riusciva a far fronte agli impegni ufficiali, la vita quotidiana in generale e la vita di famiglia”. È stato scelto un istituto fuori dal principato per motivi di riservatezza e il principe chiede a tutti di rispettare la privacy della sua famiglia nelle prossime settimane.