Marek Magierowski (ambasciatore polacco) avverte: “Putin ha obiettivi oltre l’Ucraina”

AgenPress. L’ambasciatore della Polonia negli Stati Uniti ha dichiarato che la Russia ha ambizioni militari oltre l’Ucraina e ha chiesto sanzioni economiche che potrebbero durare per decenni contro il regime di Putin.

“Credo che l’Ucraina non sia l’ultima voce nel menu di Vladimir Putin”, ha affermato l’ambasciatore Marek Magierowski“. “Dobbiamo essere pronti e determinati a sostenere le sanzioni. Forse anche per un decennio o per 15 anni o per 20 anni, per vedere gli effetti reali”.

“Abbiamo sempre avuto ragione sulla Russia e su Putin. A differenza di altri paesi. Non abbiamo mai avuto alcun dubbio sulle ambizioni neo-imperiali del presidente russo“.