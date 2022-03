Mariupol. E’ un “inferno”. 350mila persone in trappola. Medici e pazienti in ostaggio dei russi in ospedale

- Advertisement -

AgenPress– Le condizioni a Mariupol sono “insopportabili” e “solo un inferno”, hanno detto alla CNN i residenti che sono fuggiti dalla città assediata nel sud-est dell’Ucraina, poiché i filmati scioccanti dei droni e le foto satellitari mostrano la totale devastazione provocata dal bombardamento russo .

Medici e pazienti sono in ostaggio nell’ospedale regionale di terapia intensiva di Mariupol, ha affermato Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione regionale di Donetsk. Kyrylenko ha detto che un dipendente dell’ospedale gli ha detto che il personale e i pazienti stavano nel seminterrato, dove i malati e i feriti continuavano a essere curati. “È impossibile uscire dall’ospedale. Sparano forte, ci sediamo nel seminterrato. Le auto non sono state in grado di guidare fino all’ospedale per due giorni. I grattacieli intorno a noi stanno bruciando … i russi hanno portato d’urgenza 400 persone dagli edifici vicini al nostro ospedale. Non possiamo andarcene”, ha detto Kyrylenko, citando il dipendente. Anche Sergei Orlov, vicesindaco di Mariupol, ha detto che l’ospedale era occupato dalle truppe russe, che usavano medici e pazienti come prigionieri. “Lo facciamo non hanno alcun accesso a loro”, ha detto.

- Advertisement - Orlov ha detto che le forze russe stanno “distruggendo” Mariupol con attacchi regolari. “Ieri abbiamo contato 22 aerei che stavano bombardando la nostra città e almeno 100 bombe che hanno usato per bombardare la nostra città. Il danno è terribile”, ha detto martedì. Le immagini satellitari di Maxar Technologies lunedì mostrano l’entità del danno, comprese le case in fiamme dopo che apparentemente hanno subito attacchi russi, un complesso di appartamenti distrutto e pennacchi di fumo denso in aumento. Sono 350.000 le persone intrappolate e ben 2.500 civili sono morti, stimano i funzionari ucraini. Quelli che rimangono sono senza elettricità, acqua e riscaldamento. Una donna che è riuscita a scappare ha detto di aver trascorso due settimane in un seminterrato con circa 60 altre persone e di essere uscita solo occasionalmente per recuperare oggetti dal suo appartamento. Un’altra donna ha detto di aver lasciato 17 persone al riparo nella sua casa dopo che le loro case erano state distrutte e di aver cucinato la zuppa nel suo giardino usando l’acqua piovana. Ha descritto i proiettili che volano sopra la testa “24 ore su 24”. Per settimane, non è stato possibile stabilire formalmente corridoi sicuri per evacuare i civili da Mariupol, assediata dal 1 marzo. Tuttavia, il vice primo ministro ucraino ha affermato che circa 20.000 persone sono riuscite a partire martedì.