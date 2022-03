Mariupol. Forse 300 morti sotto il teatro. 100mila cittadini in trappola, i russi bloccano gli aiuti

- Advertisement -

AgenPress – I funzionari ucraini affermano che circa 300 persone potrebbero essere morte nello sciopero, che ha colpito un teatro dove si stavano rifugiando centinaia di persone.

La Russia nega di aver attaccato il teatro, sebbene i suoi attacchi a innumerevoli edifici residenziali e altre strutture non militari siano stati ben documentati in tutto il paese.

- Advertisement -

“Da testimoni oculari emergono informazioni secondo cui circa 300 persone sono morte nel teatro drammatico di Mariupol in seguito agli attacchi di un aereo russo”, ha scritto il municipio di Mariupol su Telegram.

La comunicazione con Mariupol è incredibilmente difficile, quindi è difficile verificare in modo indipendente le informazioni.

Più di una settimana dopo l’attacco, non è chiaro quante persone fossero nel teatro in quel momento.

- Advertisement -

Le stime del consiglio comunale, dei civili intervistati dalla BBC e dal gruppo della campagna di Human Rights Watch suggeriscono che tra 500 e 1.000 si trovavano riparati nell’edificio giorni prima dell’attacco.

La situazione umanitaria continua a peggiorare, la Russia blocca la consegna degli aiuti umanitari, ha affermato il sindaco.

La strategica città portuale è stata circondata dalle truppe russe sin dai primi giorni della guerra, senza elettricità, acqua corrente o gas. La maggior parte della città è distrutta.

“La situazione è davvero complicata. È una crisi umanitaria”, mi ha detto Vadym Boychenko. “Parte della città è occupata dalle forze russe, ma i nostri soldati stanno ancora controllando la città, ma ci sono combattimenti senza sosta”.

Circa 100.000 persone rimangono intrappolate a Mariupol e gli sforzi per effettuare evacuazioni su larga scala sono falliti. In migliaia sono riusciti a partire negli ultimi giorni con veicoli privati. Molti hanno parlato di acqua, cibo e forniture mediche in esaurimento e di implacabili attacchi russi.

“Stiamo lavorando all’evacuazione dei residenti e credo che sia l’unica cosa che può salvare le persone”, ha detto il sindaco. “La città è distrutta. Ci vorranno anni per ricostruirlo”.

300 tonnellate di aiuti umanitari erano in attesa di essere consegnati, ma “le forze russe semplicemente non lo lasciano entrare”.