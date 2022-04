Mariupol. I marines ucraini pronti a “resistere duro fino alla fine” contro gli invasori russi

- Advertisement -

AgenPress – I marines ucraini nella città portuale assediata di Mariupol hanno detto che stanno “resistendo fino alla fine” nonostante siano circondati dalle forze russe e stiano esaurendo i rifornimenti.

“Siamo i difensori di Mariupol, la 36a Brigata Marine, che tiene fino all’ultimo la difesa di questa città”, ha detto uno dei marine in un video su Facebook.

Il disperato appello diffuso nelle scorse ore su una pagina Facebook della 36/ma Brigata Marina Separata, secondo cui “dopo 47 giorni di difesa di Mariupol, le risorse della brigata si sono esaurite”, sarebbe un fake. Ad annunciarlo il vicesindaco della città Serhiy Orlov, citato dalla Bbc. Secondo l’ex soldato ed esperto militare Andriy Shor, la pagina sarebbe stata hackerata. L’autenticità del messaggio era apparsa dubbia anche perché scritto in russo.

“Abbiamo tenuto adeguatamente la difesa facendo l’impossibile. Ma tutte le risorse tendono a esaurirsi”. E’ l’appello al popolo ucraino apparso sul social network.. “Dopo 47 giorni di difesa di Mariupol le risorse della brigata si sono esaurite” scrivono i marines. A riferire la circostanza è ‘Strana.Ua.’ ripresa da Ria Novosti.

“Non abbiamo rinunciato alle nostre posizioni. Abbiamo mantenuto ogni centimetro di questa città nel miglior modo possibile. Ma la realtà è che la città è sotto assedio, in un anello. Non c’è stata alcuna fornitura di munizioni o cibo. Siamo stati resistendo fino alla fine. Siamo grati a tutti gli ucraini che hanno creduto e continuano a credere nei Marines. Abbiamo mantenuto questa fede per così tanto tempo. Non abbiamo lasciato le nostre posizioni. Siamo sempre rimasti fedeli”.

Un’analisi indipendente della situazione a Mariupol pubblicata domenica dall’Istituto per lo studio della guerra ha valutato che la difesa di Mariupol aveva raggiunto una fase critica.

“Le forze russe hanno diviso in due Mariupol dal centro città alla costa il 10 aprile, isolando i restanti difensori ucraini in due località principali: il porto principale di Mariupol a sud-ovest e l’acciaieria Azovstal a est”, afferma l’analisi.

La città, martoriata da settimane di incessanti bombardamenti, è diventata un simbolo della determinazione ucraina nella guerra contro la Russia.