Mattarella, Palumbo/Montecchi (Democrazia Liberale): buon lavoro al nostro Presidente, punto di riferimento per tutti

AgenPress. “Si è conclusa da poco la cerimonia di insediamento del Presidente Sergio Mattarella, che ha dimostrato in questi anni di essere un Presidente equilibrato sensibile e attento, che ha saputo rappresentare lo spirito di unità nazionale, tanto più necessario nei periodi di crisi.

Democrazia Liberale augura al Presidente Sergio Mattarella, buon lavoro nell’interesse degli italiani, che si attendono un periodo di stabilità per affrontare tutti insieme e con prontezza le emergenze “sanitaria, economica e sociale” tuttora in corso nonostante i grandi passi in avanti fatti nell’ultimo anno grazie al Governo Draghi.”

Lo dichiarano in una nota congiunta Enzo Palumbo e Marco Montecchi, Presidente e Segretario Democrazia Liberale, che hanno inviato al Presidente Mattarella un messaggio di augurio in occasione del suo nuovo settennato.