Mazara del Vallo. Sen. Domenico Scilipoti Isgro’: “Fare chiarezza su Ponte Arena”

- Advertisement -

AgenPress. Sono stato informato e ne ho avuto conferma leggendo la stampa locale della strana situazione relativa alla costruzione del Ponte di Bocca Arena a Mazara del Vallo, ponte sul fiume Delia.

Ad oggi nonostante le ripetute assicurazioni, la ditta aggiudicatrice dell’appalto non ha provveduto alla consegna fissata per Agosto. Da un video pubblicato su fb del 13 luglio inoltre si possono notare condizioni non sempre sicure per i lavoratori.

- Advertisement -

Infine, ed e’ grave, i costi del ponte sono aumentati di 300 mila euro in piu’ e si tratta del denaro dei contribuenti. Chi di dovere valuti queste situazioni adottando ogni adeguato provvedimento”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgro’.