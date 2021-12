Michigan. Arrestati i genitori del 15enne che ha ucciso 4 liceali. Sono accusati di omicidio colposo

- Advertisement -

AgenPress – James e Jennifer Crumbley, i genitori del quindicenne incriminato per la sparatoria all’Oxford High School di Detroit, si sono dichiarati non colpevoli dell’accusa di omicidio colposo dei quattro studenti uccisi dal figlio con la pistola del padre. La coppia è stata arrestata dopo la fuga in un edificio commerciale della città. Il giudice ha fissato una cauzione di 500 mila dollari a testa per la libertà.

In fuga dalla città di Oxford, la polizia ha offerto 10.000 dollari di ricompensa per ricevere informazioni utili che portassero alla loro cattura.

I due sono stati trovati in un edificio industriale lungo Bellevue Street, a circa 60 chilometri dalla scena della sparatoria a Oxford, nei pressi del luogo in cui era stata trovata la loro auto nelle scorse ore. Stando a quanto riferito al Washington Post dal portavoce del dipartimento di polizia di Detroit, Jennifer e James Crumbley sono stati arrestati a Detroit dopo che la loro auto è stata localizzata in un quartiere residenziale della città. Il veicolo sarebbe stato segnalato da un imprenditore locale.

Ethan, 15 anni, è stato incriminato per omicidio di primo grado, terrorismo e sette tentati omicidi. La coppia, invece, dovrà difendersi dall’accusa di omicidio colposo per aver lasciato all’adolescente la possibilità di utilizzare un’arma da fuoco.

Il procuratore ha raccontato che gli insegnanti li avevano convocati in due occasioni per denunciare comportamenti preoccupanti del ragazzo nei giorni precedenti la sparatoria, tra cui la ricerca di munizioni online durante le lezioni, e che martedì scorso, poche ore prima della sparatoria, i genitori “si sono opposti all’idea che il figlio lasciasse la scuola” e non hanno detto alle autorità scolastiche che il ragazzo avesse una pistola.

Il procuratore ha infatti mostrato un post pubblicato su Facebook dalla madre, Jennifer Crumbley, vantandosi del regalo di Natale fatto la scorsa settimana al figlio, una pistola da 9 mm, definita “la mia nuova bellezza” dal ragazzo sui Social.