Milano, Cris Contini Contemporary presenta “Endless in Milano”

AgenPress. Sabato 5 febbraio, alle ore 18.00, nell’ Art & Luxury Private Gallery di Via Uberto Visconti di Modrone, n. 6, in Milano, si terrà l’inaugurazione della mostra “Endless in Milano”, personale dell’artista inglese Endless, curata dal Professore Pasquale Lettieri ed organizzata dalla Cris Contini Contemporary.

Dopo l’esperienza della mostra “The Queen & Culture” e “Beyond Vesuvius”, nel 2021, Endless torna in Italia esponendo le sue opere in uno degli spazi più esclusivi del capoluogo lombardo.

Il Professore Pasquale Lettieri , Presidente del Comitato scientifico di Art & Luxury Investments Fund e Curatore della Gallery, afferma: “L’arte di Endless è una rivisitazione del mito contemporaneo e insieme approfondimento dell’immagine all’interno di una società panottica, in cui contano solo le immagini. Endless dissacra icone contemporanee quali Queen Elizabeth e Chanel N°5, interpretandole attraverso lo stile della “Street Art”. La sua arte è ispirata dalla consumabilità, provocazione dei principi del sistema pubblicitario che domina la comunicazione”.

E’ un’arte audace, che contiene un messaggio potente sull’adorazione dei brand, in un mondo in cui i marchi sono le nuove divinità, i negozi sono le nuove chiese, le riviste patinate sono Bibbie e le celebrità e gli influencer recitano la parte degli Dei.

“Uso i marchi e i loghi come commento alla cultura moderna e mai come una critica. Prendo semplicemente quello che vedo nel mondo e lo riconfiguro, per dare un senso, ma non in modo negativo” sostiene Endless.

ENDLESS

Endless è un artista londinese, il quale coniuga arte contemporanea e di strada. Provocatorio e radicale nelle sue creazioni, racconta il nostro tempo esplorando, in modo dissacrante e ironico, il culto della moda, della pubblicità e le contraddizioni della cultura moderna. Le sue opere parlano, con forza dirompente, nelle strade di Londra e nelle case dei collezionisti più affermati. Il suo lavoro è rappresentato, in esclusiva, dalla Galleria Cris Contini Contemporary di Londra e Porto Montenegro.

CRIS CONTINI CONTEMPORARY

La Galleria internazionale “Cris Contini Contemporary” è stata fondata nel 2018 da Cristian Contini e Fulvio Granocchia. Situata nel cuore di Londra, nella centralissima Mayfair, ha, da poco, aperto anche una nuova sede in Montenegro. Cris Contini Contemporary offre ai collezionisti di tutto il mondo l’accesso ad un portfolio eclettico e multiculturale di artisti: dai grandi maestri moderni come Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol e Robert Indiana agli artisti contemporanei più apprezzati, quali David Begbie, Endless, Antonio Freiles, Michelangelo Galliani, Ferruccio Gard, Gioni David Parra, Michał Jackowski e tanti altri. Grazie alle sue numerose collaborazioni internazionali, Cris Contini Contemporary rappresenta un punto di riferimento immancabile per gli appassionati e collezionisti d’arte di tutto il mondo.

ART& LUXURY PRIVATE GALLERY

Un contesto in cui il cuore pulsante sono l’Arte e la Cultura e in cui gli appassionati d’arte si possono sentire a casa. Non solo una Galleria, ma un luogo di scambio e di dialogo tra artisti, collezionisti e filantropi, in cui gli azionisti e investitori del fondo “Art & Luxury Investment Fund” possono toccare con mano il frutto dei loro investimenti. Essere parte di un qualcosa di nuovo, concreto e in crescita, è un punto focale e di primario interesse. Per questo motivo, il Progetto volge lo sguardo verso due canali: i giovani Artisti emergenti e i grandi Maestri del contemporaneo.