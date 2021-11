Ministro Speranza ringrazia i Nas per i controlli sul Green Pass

- Advertisement -

AgenPress. “Grazie ai Carabinieri dei NAS che ogni giorno lavorano per la tutela della salute e il rispetto delle regole. Sono ormai milioni i cittadini che utilizzano in modo corretto il Green Pass, uno strumento importante per contrastare la pandemia e mantenere aperte le attività”.

Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando le operazioni di controllo da parte dei NAS che hanno portato all’accertamento di numerose irregolarità e mancati controlli della Certificazione Verde Covid-19.