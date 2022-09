Mollicone (FDI): “Stazione Termini a Roma zona franca, ripristinare sicurezza”

- Advertisement -

AgenPress. “La stazione Termini di Roma è una zona franca. Ogni giorno le cronache riportano casi di furti e altri tipi di crimini che rendono il quartiere invivibile. La maggior parte dei soggetti vengono arrestati ma il giorno dopo liberati perchè vivono in alloggi occupati e per esigenze di ordine pubblico non si può procedere alle perquisizioni.

Il Tempo riporta il caso di un peruviano che ha registrato 12 denunce per furti. Tutto questo è inaccettabile. Roma e molte città italiane hanno un serio problema di sicurezza. La stazione Termini dovrebbe essere la vetrina della città perchè è il primo luogo che molti turisti vedono, è vergognoso che sia in queste condizioni.

- Advertisement -

Bisogna ripristinare il prima possibile la sicurezza nelle nostre strade, potenziando il programma “strade sicure” e incrementando le risorse e le dotazioni assegnate alle Forze dell’Ordine”.

Così dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, candidato alle elezioni politiche 2022 al collegio plurinominale Lazio 1-01.