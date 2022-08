Montecchi a Conte: lasci stare Lucio Dalla e ci parli della sua agenda

- Advertisement -

AgenPress. Sarebbe interessante sapere se, al di là’ della facile citazione facile di una canzone stupenda di Lucio Dalla, Conte ha intenzione di interagire con Letta e sulla base di quale agenda.

Vedo una sinistra tormentata da beghe e interessi materiali più che da ideali.

Tra Conte e Letta c’è’ una penosa guerra da cortile, come di due galli nel pollaio. Una guerra che non porterà da nessuna parte, essendo gli italiani fortemente orientati a votare per il centrodestra.

E’ quanto dichiara, in una nota, Marco Montecchi leader di Valore Liberale.