Morta a 39 anni Sarah Harding, la cantante delle Girls Aloud. Era malata di cancro al seno

- Advertisement -

La madre di Harding, Marie, ha confermato la notizia in un post sull’account Instagram ufficiale di sua figlia domenica.

“È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente morta. Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto così duramente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. È scivolata via pacificamente questa mattina”, ha detto la madre di Harding in una nota.

Harding aveva rivelato nell’agosto dello scorso anno che le era stato diagnosticato un cancro al seno, e che si stava sottoponendo a sessioni di chemioterapia settimanali e che stava facendo del suo meglio per combattere la malattia.

“Non c’è un modo semplice per dirlo e in realtà non sembra nemmeno vero scriverlo, ma ecco qui. All’inizio di quest’anno mi è stato diagnosticato un cancro al seno e un paio di settimane fa ho ricevuto la notizia devastante che il cancro è avanzato a altre parti del mio corpo”.