Morte Davide Rossi. Perizia tecnica sul traffico telefonico. Un mistero la telefonata di Santanché

Agenpress – Una perizia tecnica affidata ai Ros sul traffico telefonico degli apparecchi di David Rossi. E’ quella disposta dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps avvenuta il 6 marzo 2013.

“La telefonata della Santanché è uno dei punti che costituiscono un mistero, ci sono contrasti di opinioni ed informazioni e noi abbiamo disposto una perizia e allora è nostra intenzione capire se quei 38 secondi che da un tabulato risultano a chiamata risposta corrispondano invece a chiamata non risposta” ha detto Pierantonio Zanettin, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, durante una conferenza stampa a Siena.

Oltre alla perizia tecnica da parte dei Ris di Roma in corso a Siena sull’ufficio di Rossi e sul vicolo di Monte Pio e che vedranno nel pomeriggio anche una simulazione di pioggia per ricreare le stesse condizioni climatiche in cui avvenne la morte del manager senese, la commissione ha disposto una perizia informatica sui dispositivi di Rossi affidandola al Racis e una perizia medico legale affidata ad un collegio peritale.