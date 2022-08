Mosca. In sei mesi 16.500 persone sono state arrestate per aver protestato contro la guerra in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Quasi 16.500 persone sono state detenute in tutta la Russia per aver protestato contro la guerra nei 6 mesi successivi all’invasione dell’Ucraina, secondo i dati pubblicati da un gruppo indipendente per i diritti umani.

La stragrande maggioranza delle detenzioni è avvenuta nel primo mese dei combattimenti prima che i legislatori russi approvassero una legislazione che criminalizzava praticamente qualsiasi discorso o atto che criticasse la guerra, ha affermato il sito web OVD-Info.

Da allora, secondo OVD-Info, si è passati da 800 arresti tra il 24 marzo e il 24 giugno a 89 nei due mesi successivi.

Mosca e San Pietroburgo hanno registrato il maggior numero di arresti.

Più di 3.800 dei detenuti sono stati accusati di reati che comportano sanzioni pecuniarie. Tali casi sono scesi da quasi 900 al picco di aprile a 333 finora in agosto.

Almeno 224 persone rischiano di essere perseguite penalmente per atti come riferirsi alla “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina come a una “guerra” o “invasione”, ha affermato OVD-Info nella sua carrellata delle ricadute legali del conflitto.

Alcuni di loro rischiano fino a 15 anni di carcere per aver diffuso quelle che le autorità ritengono essere informazioni “false” sulle forze armate russe.

Inoltre, la Russia ha designato 74 organizzazioni “agenti stranieri” e altre 15 “indesiderabili” negli ultimi sei mesi, secondo OVD-Info.

7.000 siti Web, inclusi quelli di importanti media indipendenti russi e internazionali, sono stati bloccati per i loro contenuti sulla guerra.

Il procuratore generale russo ha dichiarato all’inizio di questo mese che 138.000 siti web sono stati bloccati o cancellati dall’inizio della guerra.