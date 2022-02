Mosca. Putin elogia l'”eroismo” delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina

- Advertisement -

Agenpress – Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato oggi l'”eroismo” delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina.

“Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l’operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni”, ha detto Putin nel suo messaggio di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalità nella Giornata delle Forze Operative Speciali.