Mosca. Putin fa lo “spaccone” contro l’Occidente. “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente”

AgenPress – “Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo stesso tempo, non rifiutiamo nemmeno di tenere colloqui di pace. Ma coloro che rifiutano devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi”.

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i leader della Duma di Stato, come riporta Interfax.

“Da decenni l’Occidente agisce in modo estremamente aggressivo verso la Russia”. Il leader russo ha poi sottolineato che “l’Occidente non sarà in grado di seminare discordia e provocare il caos in Russia” e che le autorità russe “sono in grado di ridurre al minimo le conseguenze delle sanzioni illegali occidentali”.

“Oggi sentiamo che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Ebbene, cosa posso dire? Che ci provino”, ha detto Putin durante un incontro con i capi delle fazioni del partito della Duma di Stato andato in onda sulla televisione di stato Russia-24.

“Abbiamo continuamente sentito che l’Occidente è pronto a combattere con noi fino a quando l’ultimo ucraino non sarà rimasto in piedi. Questa è una tragedia per il popolo ucraino. Tuttavia, sembra che tutto stia andando verso questo”, ha detto.

Putin ha anche accusato l’Occidente di “incoraggiare e giustificare il genocidio contro le persone nel Donbas”.

“Non stiamo rifiutando i negoziati di pace. Ma coloro che rifiutano dovrebbero sapere che più lontano [il conflitto continua], più difficile sarà per loro negoziare con noi”.