Napoli. Bambino di 4 anni cade dal balcone del terzo piano di un palazzo e muore

AgenPress – Un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone ed è morto. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Foria, a Napoli.

Il bambino è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica della Polizia.

A lanciare l’allarme i testimoni che hanno assistito al tragico episodio. Sul posto sono accorse immediatamente le forze dell’ordine e i sanitari del Pronto Soccorso. È proprio durante il trasporto in ambulanza che il bambino è deceduto nonostante i tentativi di salvarlo.

Nel frattempo, i poliziotti hanno avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. Non si sa ancora infatti, se al momento dell’incidente il bambino fosse da solo in casa, oppure fosse sfuggito per un attimo alla supervisione degli adulti, un attimo che sarebbe stato poi fatale per il piccolo.

Shock per chi si trovava sul posto al momento della tragedia, tuttavia le loro testimonianze saranno di fondamentale importanza per poter giungere ad una ricostruzione più precisa degli eventi.