Nesci, Appello Zelensky non resterà inascoltato, ogni sforzo per la pace

AgenPress. “Con il suo intervento in Parlamento il Presidente Zelensky ha reso la testimonianza più drammatica di questo conflitto, con un bilancio di 117 bambini uccisi in 27 giorni. Vite spezzate, famiglie distrutte, città rase al suolo.

L’Italia esprime tutta la sua solidarietà e il suo sostegno al popolo ucraino, vittima di una guerra scellerata che sta mettendo in ginocchio un Paese e minando la sicurezza europea. Questo conflitto va fermato al più presto.

Zelensky ha ricordato che l’Ucraina non vuole la guerra e che si sta difendendo da un’aggressione, sottolineando la necessità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Il suo appello non resterà inascoltato: continueremo a lavorare per supportare concretamente l’Ucraina e a mettere in campo ogni sforzo possibile per la pace”.

Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci.