No green pass. Conte, sabato in piazza con la Cgil. Auspico la presenza anche di Salvini e Meloni

AgenPress – “Non possiamo accettare che nel nostro paese ci siano aggressioni di questo tipo quindi su Forza Nuova è una valutazione che affidiamo alla magistratura ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento”.

Così Giuseppe Conte davanti alla sede della Cgil a Roma. “E’ evidente che ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare”.

“Aderiremo alla manifestazione che ci sarà sabato convocata dai sindacati”, e “auspico che anche Salvini e Meloni partecipino“, ha aggiunto sottolineando che “dobbiamo partecipare tutti e sarà una grande manifestazione in cui dobbiamo ribadire che nonostante la situazione di emergenza che l’Italia sta attraversando da un anno e mezzo la dialettica democratica è più viva che mai. Alla violenza squadrista rispondiamo con il dialogo serrato ma civile con tutte le forze politiche”.

“Ancora una volta invito Salvini e Meloni a tener conto che non bisogna in nessun modo alimentare ambiguità e incertezze e quindi a dare spazio a pulsioni antiscientifiche”, ha proseguito sottolineando di non voler attribuire responsabilità per gli atti “deliberatamente squadristi, sarebbe una equazione inaccettabile”. Ma bisogna “stare attenti” perché nel Paese c’è “molta confusione e non va alimentata da chi ha responsabilità istituzionali e politiche importanti”.