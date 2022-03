“Non riconosceremo un governo fantoccio istituito dalla Russia se Kiev cade”

- Advertisement -

AgenPress. Funzionari statunitensi, inglesi e dell’Unione europea hanno dichiarato che non riconosceranno un governo fantoccio istituito dalla Russia se Kyiv cade.

“Avere un solido piano di successione – dichiarano i funzionari – che installi un leader legale renderebbe più facile per gli alleati indebolire un governo controllato dalla Russia.

Nel tentativo di proteggere l’indipendenza dell’Ucraina i funzionari statunitensi avrebbero esortato gli ucraini a non consentire agli alti funzionari di rimanere nello stesso posto per lunghi periodi di tempo e di trasferirsi in luoghi al di fuori della capitale della nazione.