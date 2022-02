Notebook Lenovo convertibile Thinkpad più sottile con telaio in titanio

- Advertisement -

Denominato X1 Titanium Yoga, ha spessore e peso da record senza rinunciare a una piattaforma hardware moderna e molto prestante.

Il Thinkpad X1 Titanium Yoga appartiene alla nuova serie di convertibili presentati a gennaio al CES; come tutti i modelli Yoga, ha uno schermo che ruota di 360 gradi e si ripiega sotto il telaio, trasformandosi di fatto in un tablet. Ha un display touch da 13,5” e viene presentato come il Thinkpad più sottile di sempre, per via dello spessore di 1,15 centimetri. Altra novità è la copertura in titanio, che interessa il telaio del display; grazie al suo utilizzo è stato possibile contenere il peso in 1,1 kg. Il titanio dona a questa macchina una particolare e inedita colorazione argento opaco, l’aspetto è decisamente diverso dal canonico nero che da sempre contraddistingue la linea Thinkpad.

Peso e spessore ridotti non hanno impedito l’utilizzo di una piattaforma hardware Intel Evo basata sui recenti processori Tiger Lake (undicesima generazione). Il prezzo è abbastanza impegnativo: si parte da circa 1.900 euro per la versione base con Core i5, 16 GB di Ram e Ssd da 256 GB fino ai 2.900 euro necessari per la configurazione top con Core i7, 16 GB di Ram, Ssd da 1 TB e modem 4G integrato. Già, è possibile integrare la connettività 4G e anche 5G in fase d’ordine; questo Thinkpad X1 è una macchina esclusiva (e costosa) anche per via di questi dettagli. Il telaio ha linee spigolose e lo spessore è uniforme; la parte inferiore è costruita in lega di magnesio e alluminio (il titanio è solo per la zona del display). La sensazione al tatto è piacevole perché leggermente ruvida, cosa che aumenta anche il grip.

Tastiera e Touchpad

La tastiera retroilluminata è diversa da quella tipica dei Thinkpad: ha una corsa più ridotta e il feedback non è allo stesso livello. Anche i tasti sono leggermente più piccoli e raggruppati. Secondo Lenovo questa tastiera va incontro alle richieste degli utenti, inoltre pensiamo che per mantenere così basso lo spessore si è dovuto ricorrere inevitabilmente a qualche compromesso. Resta comunque una buona tastiera, superiore alla media della categoria. Il touchpad è ampio e preciso, ma i tasti non hanno un funzionamento sempre netto; essendo posizionati in alto sono più comodi per l’utilizzo con il Trackpoint (il piccolo stick al centro della tastiera) piuttosto che con il touchpad.

Display

Il display è di ottima qualità, con un rapporto di 3:2 perfetto per la produttività e con una risoluzione elevata, 2.256 x 1.504 pixel. È nitido, luminoso anche in esterno e non risente troppo dei riflessi nonostante la superficie lucida. Lo spessore del monitor è minimo, 5 mm, ma la solidità del titanio permette di aprirlo e chiuderlo senza preoccupazione. Al di sopra c’è la doppia webcam, Ir e 720p (quest’ultima abbastanza deludente per qualità) mentre il sensore delle impronte è posizionato in alto a destra sulla tastiera. L’audio stereofonico è quello di un portatile business, non distorce ma non è propriamente Hi-Fi.

La prova sul campo

Il processore Core i7-1160G7 è un quad core/otto thread da 15 watt e frequenza turbo di 4,4 GHz. Abbinato ai 16 GB di Ram Lp-Ddr4x e anche alveloce Ssd Western Digital ha esibito buone prestazioni; un filo in meno rispetto a concorrenti con piattaforma simile ma la cosa è del tutto irrilevante nell’uso quotidiano. In compenso la macchina scalda poco e la ventola non è fastidiosa, anche nei momenti di pieno carico. Sembra che si sia privilegiata la silenziosità e le buone prestazioni anche con la batteria anziché la massima velocità possibile.

Accedere all’interno della macchina è semplice, basta togliere poche viti sul fondo; la Ram è saldata ma si può sostituire il disco Ssd (PciE 3.0 x4 su slot M.2) o il modulo 4G. Più di una volta ci ha creato problemi la mancanza di una porta Usb Type A, ma lo spessore del telaio non la permette. Ci sono solo due Usb Type-C 4.0/Thunderbolt 4, prevedete fin da subito l’acquisto di una piccola dock o almeno di un hub Usb. L’autonomia della piccola batteria è più che buona, con otto ore di funzionamento continuo navigando sul Web e utilizzando software da ufficio, con rete Wi-Fi sempre attiva e luminosità del display al 75%.

Caratteristiche Tecniche

Processore: Intel Core i7-1160G7

Memoria installata / massima: 16 / 16 GB Disco fisso: Ssd Nvme WD PC SN530, 1 TB Chip grafico: Intel Iris Xe

Chip di rete: Intel Wi-Fi 6 AX201

Display (pollici / tecnologia / risoluzione): 13,5” Ips 2.256 x 1.504

Porte: 2x Thunderbolt 4 / Usb Type-C, jack microfono/cuffia

Batteria (tecnologia / capacità): ioni di litio / 44,5 Wh

Dimensioni: 29,7 cm x 23,2 x 1,15 cm

Peso: 1,1 kg

Sistema operativo: Windows 10 Pro