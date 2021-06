On. Zambelli “Tragedia sul lago di Garda, chiediamo che venga fatta giustizia”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Chiediamo che venga fatta giustizia”, queste le parole dell’Onorevole Stefania Zambelli in merito alla tragica vicenda che si è verificata nelle acque del Garda tra sabato e domenica, nella quale hanno la perso la vita due giovani ragazzi: Umberto e Greta.

Erano usciti in barca per trascorrere una giornata in tranquillità, invece hanno perso la vita nelle acque del lago di Garda dopo che la loro barca è stata speronata da un motoscafo.

I Carabinieri sono riusciti a risalire alle due persone che si trovavano a bordo del motoscafo che ha travolto l’altra imbarcazione senza poi fermarsi: si tratta di due turisti tedeschi, che sono indagati per omicidio colposo ed omissione di soccorso.

“I due turisti sono tornati casa a Monaco perché le leggi sull’omicidio stradale, in una penisola con 8000 km di coste, non sono state estese alla circolazione nautica e non potevano essere trattenuti”: L’Onorevole ha poi aggiunto: “È una vera vergogna il fatto che non sia stato possibile trattenere in Italia i due turisti tedeschi che hanno travolto e ucciso, con omissione di soccorso, questa coppia di nostri connazionali a Salò.”

“Ancora una volta, davanti a una tragedia, per via di un vuoto normativo, l’Italia paga il prezzo di una giustizia sospesa, mancando di rispetto alle vite di due giovani ragazzi” ha chiosato l’On. Zambelli.